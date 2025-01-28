Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Бізнес

RSS

Компанії Британії масово впроваджують чотириденний робочий тиждень

99
Компанії Британії масово впроваджують чотириденний робочий тиждень

У Великій Британії 200 компаній офіційно впровадили чотириденний робочий тиждень для всіх своїх співробітників без зменшення заробітної плати.

Про це пише Тhe Guardian.

За даними організації 4 Day Week Foundation, у цих компаніях працює понад 5000 осіб. Найактивніше цю політику підтримують компанії з галузей маркетингу, технологій та благодійності.

Керівник кампанії 4 Day Week Foundation Джо Райл пояснює, що традиційний п’ятиденний робочий тиждень застарів.

За його словами, п'ятиденний робочий тиждень був створений 100 років тому і більше не відповідає сучасним реаліям, а чотириденний тиждень дає людям більше свободи для щасливого та насиченого життя, залишаючись вигідним для бізнесу.

Повідомляється, що впровадження скороченого тижня не лише дозволяє утримати працівників, але й підвищує продуктивність, адже ті ж самі результати досягаються за меншу кількість годин.

Галузі, які підтримують новий підхід:

  • Маркетинг, реклама, PR – 30 компаній
  • Благодійність, соціальна допомога – 29 організацій
  • Технології, IT, програмне забезпечення – 24 компанії
  • Бізнес, консалтинг, управління – 22 компанії

За даними дослідження Spark Market Research, 78% британців віком від 18 до 34 років вважають, що через п’ять років чотириденний робочий тиждень стане стандартом. Крім того, 65% опитаних не бажають повертатися до роботи в офісі п’ять днів на тиждень.

Молоді люди особливо цінують баланс між роботою та особистим життям, а також наголошують на важливості покращення психічного здоров’я.

Попри популярність ідеї серед населення, чотириденний робочий тиждень не набув повної підтримки серед політиків. Хоча деякі представники Лейбористської партії, як-от віце-прем’єр-міністр Анджела Рейнер, висловилися за реформу, партія досі не закріпила її як офіційну політику.

Водночас у США та інших країнах традиційні моделі роботи залишаються актуальними. Такі гіганти, як Amazon і JPMorgan Chase, наполягають на п’ятиденному графіку роботи в офісі.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в Бельгії прийняли закон, що дозволяє чотириденний робочий тиждень. Згідно з даними кадрової компанії Acerta, після впровадження закону частка працівників, які обрали скорочений графік, зросла на 56,5%. Співробітники працюють по 9,5 годин на день при 38-годинному тижні або по 10 годин, якщо працюють 40 годин на тиждень.

Ісландія стала однією з перших країн, які випробували чотириденний робочий тиждень. У період із 2015 по 2019 рік було проведено масштабне дослідження, в якому взяли участь майже 90% робітників. Результати показали, що рівень стресу та виснаження працівників знизився, а баланс між роботою та особистим життям значно покращився.

У Франції чотириденний тиждень поки не закріплений законодавчо, але дедалі більше компаній самостійно впроваджують його. Це пов’язано із тим, що країна вже понад 20 років має 35-годинний робочий тиждень. Наразі близько 10 тисяч працівників у Франції працюють лише 4 дні на тиждень.

У Литві з 2021 року діє закон, який дозволяє батькам маленьких дітей працювати 32 години на тиждень. Хоча це стосується лише певної категорії працівників, фактично вони вже працюють за чотириденним графіком.

У Нідерландах середня тривалість робочого тижня становить 29 годин, що є найкоротшим показником у Європі. Це дозволяє працівникам працювати 4 дні на тиждень, залежно від домовленостей із роботодавцем.

У Данії середня тривалість тижня — 33 години. З таким графіком працівники можуть працювати по 8 годин чотири дні на тиждень або працювати трохи більше півдня в п’ятницю.

Німеччина, Іспанія та Португалія і Фінляндія поки проводять експерименти із новим графіком.

Велика Британія, робочий тиждень
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 28 января 2025
Понедельник, 27 января 2025
Воскресенье, 26 января 2025
Суббота, 25 января 2025
Пятница, 24 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023