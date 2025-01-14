Bloomberg: Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах підсанкційні танкери з російською нафтою

Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах танкери з російською нафтою, проти яких були введені санкції США. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними журналістів, підсанкційним суднам буде заборонено розвантажуватись у цих країнах. Але заборона не стосується танкерів, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

«Індійські банки вимагатимуть сертифікати походження, щоб переконатися, що нафта не надходить від постачальників, які перебувають під санкціями. Вплив санкцій стане відчутним, коли за два місяці закінчиться період згортання», – заявив неназваний індійський чиновник.

На тлі запровадження нових обмежень нафтопереробні заводи Індії починають вести переговори про термінові постачання з трейдерами з Близького Сходу.

Також відомо, що влада Китаю відмовилася приймати три підсанкційні танкери з більш ніж двома мільйонами барелів російської нафти – на даний момент судна дрейфують у водах на схід від узбережжя КНР.