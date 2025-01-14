Bloomberg: Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах підсанкційні танкери з російською нафтою

Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах танкери з російською нафтою, проти яких були введені санкції США. Про це повідомляє Bloomberg.
За даними журналістів, підсанкційним суднам буде заборонено розвантажуватись у цих країнах. Але заборона не стосується танкерів, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.
«Індійські банки вимагатимуть сертифікати походження, щоб переконатися, що нафта не надходить від постачальників, які перебувають під санкціями. Вплив санкцій стане відчутним, коли за два місяці закінчиться період згортання», – заявив неназваний індійський чиновник.
На тлі запровадження нових обмежень нафтопереробні заводи Індії починають вести переговори про термінові постачання з трейдерами з Близького Сходу.
Також відомо, що влада Китаю відмовилася приймати три підсанкційні танкери з більш ніж двома мільйонами барелів російської нафти – на даний момент судна дрейфують у водах на схід від узбережжя КНР.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023