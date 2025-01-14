Мінекономіки: Ми відстежуємо цінову динаміку як загалом, так і за окремими категоріями товарів

Міністерство економіки України постійно відстежує цінову динаміку як загалом, так і за окремими категоріями товарів, необхідність запроваджувати додаткове цінове регулювання наразі відсутня, заявив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
"Наразі не бачимо необхідності запроваджувати додаткове регулювання цін, але уважно стежимо за ринком, щоб не було зловживань ринковою силою або змов між учасниками ринку", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Телюпа зазначив, що цінове регулювання має бути крайнім заходом впливу, якщо не йдеться про монопольні ринки.
"Ми максимально підтримуємо ринкове регулювання і дерегуляцію ціноутворення. Тому тільки двічі запроваджували максимальну торговельну націнку на соціально значущі товари та тимчасово обмежували вартість пального", - зазначив заступник глави Мінекономіки.
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