Через лісові пожежі у Лос-Анджелесі оголошення номінантів на премію «Оскар» вдруге було перенесено

Академія кінематографічних мистецтв і наук США вдруге відтермінувала оголошення номінантів на цьогорічну премію «Оскар» через триваючі лісові пожежі у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.
«Через все ще активні пожежі в районі Лос-Анджелеса ми вважаємо за необхідне продовжити період голосування та перенести дату оголошення номінантів, щоб дати додатковий час нашим членам», — йдеться у спільній заяві керівництва Академії.
Новою датою для оголошення номінантів на цьогорічну премію «Оскар» визначили 23 січня.
Зазначається, що в Академії також скасували щорічний обід, який мав відбутися 10 лютого. Цей обід, на якому щорічно робиться фотографія номінантів року, буде скасовано вдруге з моменту його проведення в 1982 році. Перший раз був у 2021 році через пандемію коронавірусу.
Сама ж церемонія вручення престижної кінопремії запланована цього року на 2 березня.
Тим часом Національна академія мистецтва і науки звукозапису США підтвердила, що оголошення переможців премії «Греммі-2025» відбудеться 2 лютого, як і було заплановано раніше.
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