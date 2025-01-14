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Через лісові пожежі у Лос-Анджелесі оголошення номінантів на премію «Оскар» вдруге було перенесено

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Академія кінематографічних мистецтв і наук США вдруге відтермінувала оголошення номінантів на цьогорічну премію «Оскар» через триваючі лісові пожежі у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

«Через все ще активні пожежі в районі Лос-Анджелеса ми вважаємо за необхідне продовжити період голосування та перенести дату оголошення номінантів, щоб дати додатковий час нашим членам», — йдеться у спільній заяві керівництва Академії.

Новою датою для оголошення номінантів на цьогорічну премію «Оскар» визначили 23 січня.

Зазначається, що в Академії також скасували щорічний обід, який мав відбутися 10 лютого. Цей обід, на якому щорічно робиться фотографія номінантів року, буде скасовано вдруге з моменту його проведення в 1982 році. Перший раз був у 2021 році через пандемію коронавірусу.

Сама ж церемонія вручення престижної кінопремії запланована цього року на 2 березня.

Тим часом Національна академія мистецтва і науки звукозапису США підтвердила, що оголошення переможців премії «Греммі-2025» відбудеться 2 лютого, як і було заплановано раніше.

Оскар, Лос-Анджелес
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