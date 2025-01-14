Губернатор Каліфорнії: Почали розробку плану Маршалла для відновлення Лос-Анджелеса після природних пожеж

Влада Каліфорнії почала розробку «плану Маршалла», спрямованого на відновлення Лос-Анджелеса після природних пожеж. Як пише Business Insider, про це повідомив губернатор штату Гевін Ньюсом.

«У нас вже є команда, яка займається розробкою каліфорнійської версії «плану Маршалла» та переосмислення міста, яке буде проектом Лос-Анджелес 2.0. І ми гарантуємо, що допомога буде надана всім, хто постраждав від цієї катастрофи», – сказав губернатор.

Ньюсом підкреслив, що влада веде переговори з громадськими та некомерційними організаціями, профспілками та бізнесменами для розробки плану. Майбутні великі події, такі як Чемпіонат світу з футболу 2026 року та Олімпіада 2028 року, вимагають прискорення відновлення постраждалих районів.

Крім цього, Ньюсом розпорядився припинити дію жорстких екологічних законів Каліфорнії. За його словами, подібне рішення необхідне для надання допомоги у відновленні будинків та підприємств після пожеж.

Довідка. План Маршалла (Marshall Plan), офіційна назва англ. European Recovery Program (Програма відновлення Європи) – програма США для надання іноземної допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий 1947 року державним секретарем США Джорджем Маршаллом і вступив у дію у квітні 1948 року.