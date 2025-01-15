АРМА обрало банк для розміщення арештованих коштів

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) визначило переможця конкурсного відбору банку для розміщення арештованих коштів.

Про це інформує пресслужба АРМА.

https://delo.ua/news/arma-obralo-derzavnii-bank-dlya-rozmishhennya-arestovanix-kostiv-yaka-finustanova-zaproponuvala-naikrashhi-umovi-440395/

Переможцем відбору серед державних банків для розміщення арештованих коштів стала одна з провідних фінансових установ України — Sense Bank.

Банк був обраний завдяки тому, що запропонував найвигідніші умови для розміщення коштів за банківським вкладом на вимогу, що є важливим елементом для забезпечення надійності та ефективності управління арештованими активами.

Sense Bank продемонстрував найкращі умови серед конкурентів.

Наразі Агентство здійснює організаційні заходи з укладення відповідного договору з державним банком.

Першим етапом є план розмістити понад 2 млрд грн арештованих коштів, включаючи кошти в іноземній валюті.

Слід відзначити, що майже 8 млрд грн арештованих коштів АРМА вже зберігає у військових облігаціях. Ці кошти спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони, що є важливою частиною національної безпеки та оборони країни.

Довідка. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Sense Bank — український банк з 21 липня 2023 року належить державі. Sense Bank – один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.