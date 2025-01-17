Фіцо планує зустрітися з Зеленським найближчими днями

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями, сторони працюють над вибором відповідної дати.
"Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися в найближчі кілька днів", - сказав Фіцо, коментуючи запрошення Зеленського прибути до Києва в п'ятницю, повідомляє iRozhlas.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч поблизу державних кордонів між Словаччиною та Україною. Своє запрошення Фіцо оголосив під час відеозвернення до Зеленського, розміщеного на фейсбук-сторінці Фіцо.
Зеленський, зі свого боку, запропонував Фіцо прибути до Києва в п'ятницю.
Раніше Фіцо також пригрозив накладенням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це відповідь на припинення транзиту російського газу з боку України.
Раніше прем'єр Словаччини заявляв, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією. Також минулого тижня Фіцо назвав Зеленського "жебраком і шантажистом".
Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу.
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