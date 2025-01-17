Зеленська: Заявки на проміжні репарації подали 648 українців та українок

Заявки на проміжні репарації подали 648 українців та українок, які зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів.
Про це повідомила дружина президента Олена Зеленська за результатами зустрічі у Києві представників Глобального альянсу щодо запобігання сексуальному насильству під час конфліктів.
За її словами, із 648 постраждалих ці виплати отримали вже 432 особи.
Зеленська зазначила, що дедалі більше відомо про нові епізоди такого насильства з боку російських військових злочинців щодо українців. Постраждалі поступово, зокрема завдяки позитивним прикладам надання комплексної підтримки, знаходять сили говорити.
«Україна ставить собі завдання підтримати постраждалих краще. Зокрема, для цього відкрито вже 12 стаціонарних центрів допомоги врятованим, ще три працюють у мобільному форматі. У них надали допомогу вже понад 50 тисячам людей», – додала перша леді.
Вона також нагадала, що днями Офіс генерального прокурора висунув підозру ще одному російському військовому – охоронцеві колонії, де утримували українських в'язнів. Однією з тортур, яку він організував, було сексуальне насильство.
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