Уряд Британії: В Україні пройшли успішні випробування два прототипи нової системи ППО Gravehawk

Велика Британія успішно випробувала в Україні два прототипи нової системи ППО Gravehawk, яка була розроблена спеціально під потреби України та фінансується спільно з Данією, і до кінця року буде поставлено ще 15 таких систем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті британського уряду.

"Прем'єр-міністр також оголосив, що цього року Велика Британія передасть Україні новий мобільний засіб протиповітряної оборони. Gravehawk, система протиповітряної оборони британського виробництва, була швидко розроблена для задоволення потреб України на полі бою“, - йдеться у повідомленні.

Проєкт спільно фінансується Великою Британією і Данією.

Зазначається що інноваційна система ППО, розміром з морський контейнер, "здатна модифікувати ракети класу "повітря-повітря" для наземної протиповітряної оборони" – тобто вона може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил України.

"Оскільки Україна перебуває під постійним російськими обстрілами, система Gravehawk посилить її протиповітряну оборону, дозволяючи захищати міста, війська та критичну інфраструктуру", - зазначили в британському уряді.

Було повідомлено, що два прототипи цієї нової системи ППО були успішно випробувані в Україні у вересні, "і ще 15 надійдуть цього року".