Мінстратегпром: Оборонна промисловість України за минулий рік зросла в шість разів

Оборонна промисловість України за минулий рік зросла в шість разів і виготовила близько 2,5 мільйона мінометних і артилерійських пострілів, а також стільки ж боєприпасів для безпілотних літальних апаратів.
Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Крім того, значна кількість розробок була вдосконалена, стали більш технологічними та ефективними, і з’явилися нові вироби.
"Спроможності українських підприємств наразі становлять близько 30 млрд доларів на рік", – підкреслив Сметанін.
За його словами, третина озброєння, яке використовують Сили оборони України, вже вітчизняного виробництва, а у 2025 році планується виготовити 3 000 ракет і 30 000 далекобійних дронів.
Міністр наголосив на важливості залучення додаткового фінансування від міжнародних партнерів для подальшого зміцнення оборонного потенціалу країни.
Також він прокоментував ситуацію з українськими мінами.
"Причини неспрацювань з’ясовані та виправлені. Нова партія, виготовлена за зміненою технологію, пройшла ряд випробувань, в тому числі у військах. Виробник відновив виробництво і відбувається заміна мін за узгодженим з Міністерством оборони графіком. Паралельно відбуваються постачання за чинним контрактом", – зазначив Сметанін.
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