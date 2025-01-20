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НБУ проти надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці

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Національний банк України заперечує можливість надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.

Про це заявили в НБУ.

У регуляторі наголосили, що стабільність банківської системи залежить від рівня правової захищеності банківської таємниці.

В НБУ нагадали, що банки відповідно до положень законодавства є гарантами таємниці банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта (стаття 1076 Цивільного кодексу України).

"Якщо простежити за еволюцією підходу до банківської таємниці в Законі України «Про банки і банківську діяльність», стає очевидним, що за наявності обґрунтованого запиту зацікавленого державного органу Національний банк займає конструктивну позицію щодо можливості перегляду норм закону, але виключно з визначенням обмеженого характеру, кола осіб, доцільного обсягу розкриття банківської таємниці без рішення суду для державних органів на виконання ними передбачених законом функцій", - підкреслили в НБУ.

При цьому, регулятор заперечує надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.

"За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу", - пояснюють в НБУ.

На тлі заяв міністра фінансів України Сергія Марченка про необхідність відкриття банківської таємниці для Державної податкової служби, в Нацбанку зауважили, що визначення меж правової охорони банківської таємниці завжди потребує ретельного зважування приватного та публічного інтересів. У регуляторі переконані, що попередження і розслідування злочинної діяльності не виправдовує розголошення банківської таємниці автоматично і в кожному разі.

Крім того, у країнах Європейського Союзу захист приватної власності, зокрема персональних фінансових даних, є невід’ємною частиною верховенства права. Тому, на думку НБУ, будь-яке необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації суперечить європейським цінностям.

Наразі Україна наближає своє законодавство до практики ЄС та вдосконалює правовий захист персональних даних і банківської таємниці.

"Національний банк щоразу наголошує на безумовній важливості збереження інституту банківської таємниці з метою гарантування захисту таємної інформації про клієнтів банків, по суті їх власної конфіденційної інформації, з метою збереження довіри до банківської системи на високому рівні", - прокоментував голова Національного банку України Андрій Пишний.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею.

"Я вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків – це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", – підкреслив Марченко.

НБУ, банківська таємниця
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