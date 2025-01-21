Фінляндія заарештувала російський "тіньовий" танкер

Окружний суд Гельсінкі виніс ухвалу про арешт танкера Eagle S, зареєстрованого на Островах Кука і підозрюваного у приналежності до "тіньового" флоту росії.
Про це повідомляє портал Yle.
Арешт накладено на прохання фінської енергетичної компанії Fingrid та естонської Elering, які володіють електрокабелем Estlink 2, а також телекомунікаційної компанії Elisa, якій належать два кабелі, що ведуть із Фінляндії до Естонії.
Компанії вважають, що судновласник танкера компанія Caravella несе відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок пошкодження кабелів якорем. Там додали, що обрив електричного кабелю Estlink 2 завдав і продовжує завдавати їм значної шкоди.
Розслідування обставин інциденту продовжується, а загальна сума збитків буде уточнена. Додатково буде уточнено і суму збитків, завданих Elisa.
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