ЄК: Найбільші соцмережі погодилися на нові правила Євросоюзу по боротьбі з розпалюванням ненависті

Найбільші соцмережі погодилися на нові, більш строгі правила Євросоюзу по боротьбі з розпалюванням ненависті. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської комісії.

У понеділок Єврокомісія формалізувала зусилля великих технологічних компаній щодо протидії незаконному розпалюванню ненависті в інтернеті шляхом інтеграції їхніх галузевих зобов'язань у межах Закону про цифрові послуги (DSA), який заохочує добровільні процедури протидії онлайн-загрозам.

Кодекс поведінки щодо протидії незаконному розпалюванню ненависті в інтернеті, вперше розроблений у 2016 році, підписали Dailymotion, Facebook, Instagram, Jeuxvideo.com, LinkedIn, споживчі сервіси Microsoft, Snapchat, Rakuten Viber, TikTok, Twitch, X та YouTube.

"У Європі немає місця незаконній ненависті як офлайн, так і онлайн. Я вітаю прихильність зацікавлених сторін до посиленого Кодексу поведінки відповідно до Закону про цифрові послуги. Співпраця між усіма залученими сторонами – це шлях уперед до забезпечення безпечного цифрового простору для всіх", – прокоментувала єврокомісар з питань технологій Хенна Віркунен.

Відповідно до переглянутого кодексу, компанії зобов'язалися дозволити некомерційним або державним організаціям, які мають досвід у боротьбі з незаконними закликами до ненависті, контролювати процес розгляду ними повідомлень про заклики до ненависті та оцінювати не менше двох третин таких повідомлень, отриманих від них протягом 24 годин.

Компанії також впровадять автоматичні інструменти для виявлення мови ненависті та звітуватимуть про роль алгоритмів та систем рекомендацій у поширенні незаконного контенту до його видалення.

Крім того, очікується, що вони надаватимуть дані за країнами, розподіляючи їх за категоріями мови ненависті – такими як раса, етнічне походження, релігія, гендерна ідентичність або сексуальна орієнтація.