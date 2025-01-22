Euractiv: У Болгарії кількість компаній з російською часткою різко збільшилася

У Болгарії кількість компаній з російською часткою наприкінці 2024 року різко збільшилася.
Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дані Болгарського комерційного реєстру, передає Укрінформ.
Зазначається, що у вересні 2024 року в Болгарії було зареєстровано 12 тисяч компаній з російською часткою, а до кінця року їхня кількість збільшилася на тисячу.
Влада у Софії дозволила зареєструвати в країні понад 7300 компаній, які повністю належать росії, і ще 5700 фірм, у яких російські громадяни або компанії мають 40% акцій.
Водночас офіційних даних про кількість болгарських компаній, в яких російські громадяни володіють міноритарним пакетом акцій (менше ніж 40%), немає.
Депутат від проєвропейської коаліції «Продовжуємо зміни» - «Демократична Болгарія» Мартин Димитров заявив, що спецслужби мають оцінити «діяльність цих компаній і інтереси росії в Болгарії».
росія після початку свого вторгнення в Україну у 2022 році оголосила «недружньою» країною Болгарію, яка підтримала розширення санкцій проти рф.
Водночас розслідування Euractiv засвідчує, що у Болгарії немає заморожених російських активів.
Найбільша компанія, що працює в Болгарії, належить російському "лукойлу". Нафтовий гігант, який нині веде переговори про продаж свого підрозділу у Болгарії, торік отримав 7,5 мільярда євро доходу через мережу нафтопереробних заводів і АЗС, що еквівалентно 7% ВВП Болгарії.
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