Euractiv: У Болгарії кількість компаній з російською часткою різко збільшилася

У Болгарії кількість компаній з російською часткою наприкінці 2024 року різко збільшилася.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дані Болгарського комерційного реєстру, передає Укрінформ.

Зазначається, що у вересні 2024 року в Болгарії було зареєстровано 12 тисяч компаній з російською часткою, а до кінця року їхня кількість збільшилася на тисячу.

Влада у Софії дозволила зареєструвати в країні понад 7300 компаній, які повністю належать росії, і ще 5700 фірм, у яких російські громадяни або компанії мають 40% акцій.

Водночас офіційних даних про кількість болгарських компаній, в яких російські громадяни володіють міноритарним пакетом акцій (менше ніж 40%), немає.

Депутат від проєвропейської коаліції «Продовжуємо зміни» - «Демократична Болгарія» Мартин Димитров заявив, що спецслужби мають оцінити «діяльність цих компаній і інтереси росії в Болгарії».

росія після початку свого вторгнення в Україну у 2022 році оголосила «недружньою» країною Болгарію, яка підтримала розширення санкцій проти рф.

Водночас розслідування Euractiv засвідчує, що у Болгарії немає заморожених російських активів.

Найбільша компанія, що працює в Болгарії, належить російському "лукойлу". Нафтовий гігант, який нині веде переговори про продаж свого підрозділу у Болгарії, торік отримав 7,5 мільярда євро доходу через мережу нафтопереробних заводів і АЗС, що еквівалентно 7% ВВП Болгарії.