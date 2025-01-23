Сибіга: Плануємо запустити автоматизовані нотаріальні послуги в усіх українських дипустановах за кордоном

У 2025 році очікується суттєве спрощення доступу до консульських послуг для українців за кордоном. Допоможе у цьому система «е-Консул».

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає пресслужба МЗС 22 січня.

За його словами, у планах МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

«Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль», – зазначив Сибіга.

Також протягом півроку будуть запущені нові цифрові сервіси в системі «е-Консул», які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг. Вже в лютому в кількох країнах буде введено кур'єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з «Новою поштою».

Українцям більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот у е-черзі та витрачати час та кошти на повторний візит для отримання готового паспорта.

«Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі «Дія», один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою», – пояснив Сибіга.

За його словами, вже навесні МЗС планує розпочати видачу за кордоном посвідчень водія. А у другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном.

Ця послуга включатиме: