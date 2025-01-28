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Бізнес-омбудсмен України: Високий рівень корупції в митниці можливо подолати шляхом підвищення зарплат

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Бізнес-омбудсмен України Роман Ващук заявив, що високий рівень корупції в системі державної митниці можливо подолати шляхом підвищення зарплат працівникам служби.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив бізнес-омбудсмен України Роман Ващук.

«По-перше, потрібно постійне керівництво. По-друге, підвищення заробітних плат митникам, як би не було прикро це чути громадянам. Не може людина, яка живе на 500 доларів в місяць, працювати з потоком на десятки мільйонів доларів. Людина має боятися за своє робоче місце. Не тільки з причин можливого переслідування правоохоронцями, але й з особистих причин: втрати заробітної плати, добробуту, пенсії. Спокус багато, але баланс потрібно знайти», - заявив Ващук

Своєю чергою бізнес-омбудсмен наголосив, що рівень корупції на митниці залишається високим в Україні не перший рік.

«Ми маємо подивитись на результати дослідження НАЗК з цього приводу. Ми не дивимось на це під таким кутом. Проте, безумовно, ситуація розриву між офіційним добробутом працівників митниці і спокусами вже є проблемою віддавна», - заявив Ващук.

Ващук, митниця
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