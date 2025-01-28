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Рада ЄС ухвалила рішення призупинити спрощений візовий режим для грузинських дипломатів та посадових осіб

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Рада Європейського Союзу ухвалила рішення призупинити дію угоди про спрощений візовий режим для грузинських дипломатів та посадових осіб.

Про це йдеться у пресрелізі європейського органу.

Тепер звертатися за візою доведеться:

  • членам офіційних делегацій із Грузії;
  • членам національного та регіонального урядів та парламентів Грузії
  • суддям Конституційного суду та Верховного суду Грузії, а також усім власникам дипломатичних паспортів.

Крім того, всім вищезгаданим особам більше не надаватимуть знижки на візові збори, а їхні заявки розглядатимуть за звичайною, а не прискореною процедурою.

«Фундаментальні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. Посадовці, які представляють країну, яка зневажає ці цінності, не повинні вигравати від більш легкого доступу до ЄС», – прокоментував рішення міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

ЄС, Грузія, візи
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