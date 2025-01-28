Рада ЄС ухвалила рішення призупинити спрощений візовий режим для грузинських дипломатів та посадових осіб

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення призупинити дію угоди про спрощений візовий режим для грузинських дипломатів та посадових осіб.
Про це йдеться у пресрелізі європейського органу.
Тепер звертатися за візою доведеться:
Крім того, всім вищезгаданим особам більше не надаватимуть знижки на візові збори, а їхні заявки розглядатимуть за звичайною, а не прискореною процедурою.
«Фундаментальні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. Посадовці, які представляють країну, яка зневажає ці цінності, не повинні вигравати від більш легкого доступу до ЄС», – прокоментував рішення міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.
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