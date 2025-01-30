МЗС Чехії: Значна частина електроенергії, яку імпортує Україна, надходить з наших генеруючих потужностей

Значна частина електроенергії з Європи, яку імпортує Україна, надходить з чеських генеруючих потужностей.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав спеціальний уповноважений Міністерства закордонних справ Чеської Республіки з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка.

Він акцентував на тому, що «більшість електроенергії, яка надходить в Україну, походить із Чехії (яка є другим найбільшим експортером електроенергії в ЄС після Франції) або Німеччини».

Спецуповноважений назвав у цьому зв'язку погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо зупинити транзит електрики в Україну «порожніми».

«Політична заява, яку прем'єр-міністр Фіцо зробив у грудні, дорівнює нулю. Тому що у нас є чотири європейські країни, які межують з Україною, і принаймні дві з них не припинятимуть поставки електроенергії – Польща та Румунія. Що будуть робити Словаччина та Угорщина – не дуже важливо», - пояснив Бартушка, додавши, що ця заява була адресована електорату самого Фіцо.

Бартушка також розповів про допомогу Чехії українській енергетиці, яка зазнала і продовжує зазнавати нищівних ударів з боку російських агресорів.

Чехія, за його словами, постачає мобільні генератори, великогабаритні генератори, які набагато складніше розбомбити.

Він також розповів, що в 2022 році Чехія передала багато матеріалу для відновлення міжміських ліній електропередач для електроенергії високої кіловатності. Це дуже дорогі дроти, міцні кабелі, знайти які було не так просто, адже жодна країна не мала їх у запасі у великій кількості, тому що це не потрібно, якщо треба просто час від часу щось ремонтувати.

«Насправді у 2022 році фактично вся Європа допомогла Україні. Запчастини надходили з усієї Європи та зі США», - зауважив Бартушка.

Він переконаний, що солідарність партнерів з Україною буде зберігатися. І Європа в разі необхідності здатна діяти швидко. В цьому контексті представник МЗС згадав, як був присутнім на засіданні свого уряду, коли буквально за 40 хвилин замість кількох місяців було схвалено поставку зброї, яку Чехія відправила в Україну 26 лютого.

Вацлав Бартушка – чеський дипломат, політик і публіцист. Посаду спецуповноваженого займає з 2006 року.