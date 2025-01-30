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У Минагрополітики розповіли, яку кількість зернових Україна відвантажила у січні

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Україна станом на 29 січня від початку 2024/25 маркетингового року (липень 2024-го – червень 2025-го) експортувала 25,353 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,121 млн тонн відвантажено цього місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що станом на 30 січня минулого року загальний показник відвантажень становив 23,146 млн тонн, зокрема у січні – 4,582 млн тонн.

У поточному сезоні вже експортовано пшениці - 10,7 млн тонн (у 2023/24 МР – 9,027 млн тонн), ячменю – 2,064 млн тонн (1,4 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи – 12,166 млн тонн (12,465 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна цього сезону станом на 29 січня оцінюється в 43,3 тис. тонн (у 2023/24 МР – 52 тис. тонн), зокрема пшеничного – 39,9 тис. тонн (48,6 тис. тонн).

зерно, митниця
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