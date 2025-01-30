Молдова та Придністров'я підписали контракт на постачання трьох мільйонів кубометрів газу

Самопроголошене Придністров'я погодилося на постачання трьох мільйонів кубометрів газу за кредитним договором, гарантованим Євросоюзом. Відповідний контракт підписали Moldovagaz і "Тираспольтрансгаз".

Про це заявив т.в.о. глави Moldovagaz Вадим Чебан, повідомляє News Maker.

Газ надаватимуть у вигляді позики для підтримки стабільності газової системи лівого берега Дністра. Постачання здійснюватимуться за заявками "Тираспольтрансгазу", а повернути паливо або оплатити його необхідно до 1 березня.

Водночас місцеві медіа пишуть, що цього обсягу газу вистачить регіону на десять днів з урахуванням віялових відключень і скороченого режиму роботи підприємств.

Як відомо, минулого тижня так звана влада Придністров'я заявила про критичну ситуацію з газопостачанням - тиск у трубах впав, а запасів залишилося на лічені дні.