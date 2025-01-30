Рада розпочала консультації щодо можливості заміщення американської допомоги від USAID

Комітет ВР з гуманітарної та інформаційної політики розпочав консультації щодо можливості заміщення американської допомоги від USAID європейськими колегами.
Про це йдеться у заяві Комітету на сайті Ради у середу, 29 січня.
«На парламентському рівні вже розпочато консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги - хоча б до того часу, поки у Вашингтоні не будуть ухвалені остаточні рішення», – йдеться у заяві.
У Раді заявили, що масштаб проблем, з якими зіткнулася Україна та десятки інших країн через припинення американської допомоги, значно більший, ніж може здатися на перший погляд.
«У українських організацій та інших суб'єктів, які отримували гранти від USAID, не було часу підготуватися до таких різких змін», – зазначили у комітеті.
Однак у комітеті зазначили, що в умовах обмеженого державного фінансування грантова допомога – іноді чи не єдиний варіант для функціонування проєктів у сфері культури та медіа.
Також за сприяння агентства реалізуються проекти психологічної допомоги дітям та сім'ям, які постраждали від війни.
Комітет вважає за необхідне зберегти ці програми та знайти рішення для їх фінансування.
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