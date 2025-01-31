ПФУ оприлюднив дані про середню пенсію на 1 січня 2025 року

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію на 1 січня 2025 року. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 789 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 018 гривень. Далі йдуть Донецька (7 168 гривень), Луганська (6 694 гривні), Дніпропетровська області (6 471 гривня) і Київська області (6 096 гривень).
Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 485 гривень), Чернівецькій (4 648 гривні) та Закарпатській (4 727 гривень) областях.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 403,8 гривень або на 7,5%.
Кількість пенсіонерів за рік скоротилася на 172 907 осіб до 10 343 630.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023