Лазуткін: Закон щодо продовження терміну проходження ВЛК "обмежено придатними" вже на фінальній стадії розгляду

У Верховній Раді на фінальній стадії розгляду перебуває законопроєкт, який продовжує термін проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" на чотири місяці.

Про це розповів речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

Згідно з документом, термін проходження військово-лікарської комісії тимчасово придатними особами відтерміновується до 5 червня.

Лазуткін зазначив, що на даний момент повторне ВЛК пройшли лише близько 20-27% від тих, хто мали це мали зробити до 5 лютого. І наголосив, що невиконання або несвоєчасне виконання нової норми буде кваліфіковане як адміністративне порушення.

Речник пояснив, що згідно з новим законопроєктом не передбачено, що має прийти повістка із направленням на ВЛК. Тобто, люди самі мають з'явитися в ТЦК та СП і отримати направлення на військово-лікарську комісію або зробити це у цифровому застосунку "Резерв+".

Заброньованим обмежено придатним також варто буде пройти повторну військово-лікарську комісію.