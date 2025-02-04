CNN: У Вашингтоні не відкрився центральний офіс USAID

Центральний офіс Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) не відкрився 3 лютого.

Працівники установи отримали сповіщення не виходити на роботу. Про це повідомляє CNN.

Зі стін будівлі були зняті логотипи та фотографії, як надається допомога. Співробітникам було наказано в електронному листі залишатися вдома.

У соцмережах основний сайт USAID та сторінки агенції припинив роботу.

Дональд Трамп, президент США, та його союзники заявляли, що відомство, яке було створене Конгресом як незалежний орган, насправді є однопартійною ініціативою. Припускають, що Трамп може повністю ліквідувати агенцію та передати функції Державному департаменту США.

Нагадаємо, бізнесмен Ілон Маск, який віднедавна очолює Міністерство ефективності уряду при адміністрації президента США Дональда Трампа, заявив, що відомство працює над повною ліквідацією USAID. З його слів, організація фінансувала коштом американських платників податків дослідження біологічної зброї.