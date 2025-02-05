Гетманцев: Нові мита запровадженні Трампом можуть позначитися на економіці України

Президент США Дональд Трамп запровадив нові імпортні мита для Мексики, Китаю та Канади, що може позначитися на економіці України.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Гетманцев повідомив, що США встановлюють додаткові мита в розмірі 25% на весь імпорт із Мексики та Канади, однак для канадських енергоносіїв передбачено знижену ставку 10%, а також 10% на імпорт із Китаю.
«Мито розповсюджується на всі товари, призначені для споживання або переміщені на митні склади для подальшого поживання. Скасовується також вартісний поріг у $800 для безмитних посилок (customs de minimis entry) із зазначених країн. Відповідні укази видані Президентом США, Дональдом Трампом, 1 лютого 2025 року із посиланням на закон Про міжнародні надзвичайні повноваження (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA», – наголосив він.
За його словами, таке рішення має економічну та політичну частини:
«Президент США, Трамп, також анонсував можливість введення 10% мита на імпорт з ЄС. Уведення додаткових імпортних тарифів є внутрішньою справою США, утім з огляду на масштаби впливу на глобальну торгівлю, це може мати далекоглядні наслідки через посилення тарифних війн у світі, особливо якщо нові мита будуть запроваджені на постійній основі, а не будуть скасовані після поступок», – зазначив Гетманцев.
Китай, Мексика і Канада вже повідомили про підготовку контрзаходів, зокрема Канада планує підвищити мита, які торкнуться імпорту американських товарів на суму понад $0,1 трлн.
Гетманцев розповів, що наслідками тарифних воєн і підняття імпортних мит можуть стати:
«На іншому боці, окрім досягнення політичних цілей, нова адміністрація США розраховує отримати розвиток власної промислової бази через повернення виробництв, ре-індустріалізацію, створення додаткових робочих місць. Утім це радше довгострокова стратегія, досягнення цілей якої не є гарантованим», – зазначив Гетманцев.
Він також зауважив, що введення додаткового мита для Мексики було відкладено на один місяць.
Гетманцев повідомив, що Україна, яка є відкритою та малою економікою, може зазнати побічного впливу від торговельних війн між великими країнами через можливе скорочення глобальної торгівлі та порушення ланцюгів поставок.
«Водночас для нас це також урок, з якого треба робити висновки: інтегруючись у глобальні ланцюги створення доданої вартості, не варто забувати про розвиток власної обробної промисловості. Частка останньої у ВВП і до повномасштабної війни була на низькому рівні (10% ВВП), тоді як у середньому по країнам OECD вона є удвічі більшою», – підкреслив він.