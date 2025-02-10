Суд закрив Маску доступ до секретних записів Мінфіну США

Суд у США заблокував Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска доступ до секретних записів Міністерства фінансів.

Про це пише Associated Press.

Так, департаменту Маска стали недоступними номери соціального страхування й банківських рахунків мільйонів американців.

Суддя зазначив, що доступ до центральної платіжної системи Міністерства фінансів США, який мав Маск, — це порушення федерального закону.

Платіжна система обробляє відшкодування податків, виплати соціального страхування, виплати ветеранам і багато іншого, щороку надсилаючи трильйони доларів, водночас зберігаючи розгалужену мережу особистих і фінансових даних американців.