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Суд закрив Маску доступ до секретних записів Мінфіну США

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Суд у США заблокував Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска доступ до секретних записів Міністерства фінансів.

Про це пише Associated Press.

Так, департаменту Маска стали недоступними номери соціального страхування й банківських рахунків мільйонів американців.

Суддя зазначив, що доступ до центральної платіжної системи Міністерства фінансів США, який мав Маск, — це порушення федерального закону.

Платіжна система обробляє відшкодування податків, виплати соціального страхування, виплати ветеранам і багато іншого, щороку надсилаючи трильйони доларів, водночас зберігаючи розгалужену мережу особистих і фінансових даних американців.

Маск, DOGE
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