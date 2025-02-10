Spiegel: Німеччина виявила підозрілі дрони над базою, де навчаються українські військові

Бундесвер знову виявив підозрілі безпілотники над базою, де навчаються українські військовослужбовці на системах Patriot, і розслідує можливе шпигунство. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Відповідно до внутрішнього звіту, який цитувала газета Süddeutsche Zeitung, німецька армія виявила невідомі безпілотники над авіабазою у Швезінгу шість разів у січні. Незважаючи на використання спеціальних пристроїв, німецьким військовим не вдалося посадити дрони або визначити місцезнаходження пілотів.

«Авіабаза в Північному морі вважається зоною особливої безпеки. Там тренуються німецькі солдати на ЗРК Patriot. Також вже кілька місяців там проходять підготовку українські військові», - йдеться у повідомленні.

Німецька армія припускає, що за базою шпигували через навчання на системах Patriot, допускають причетність російських спецслужб.

Згідно з внутрішнім звітом, на об'єкті в Швезінгу використовувалося кілька пристроїв для боротьби з малими безпілотниками. Один з таких пристроїв - система HP47, дві інші системи також виявилися безрезультатними.

Зазначається, що це не перші подібні випадки, коли над базами, де навчаються ЗСУ, помічають невідомі дрони.