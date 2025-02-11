Politico: В Данії збирають кошти на купівлю американського штату Каліфорнія

Данські активісти з групи Denmarkification на чолі з Ксав’є Дютуа запустили кампанію зі збору грошей з метою купівлі американського штату Каліфорнія.

Про це пише видання Politico.

Це стало відповіддю на прагнення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа приєднати найбільший у світі острів Гренландія, який є автономною територією Данії, до США.

За словами Дютуа, пропозиція з купівлею Каліфорнії має “спокусливий” вигляд.

«$1 трлн і довічний запас данської випічки, за яку заплатить Голлівуд», – сказав він в інтерв’ю Playbook.

Дютуа запропонував за Каліфорнію $1 трлн і “довічний запас данської випічки”.

На думку ініціатора запуску кампанії, переговори мають вести керівники Lego, тому що “спілкування з дітьми, які влаштовують істерики через відсутність цеглинок, зробило їх експертами в переговорах”.

Активісти пропонують зібрати кошти на придбання Каліфорнії через краудфандинг. На сайті Denmarkification йдеться, що для такої суми достатньо внеску у 200 тис. крон від кожного данця: Пропустіть кілька латте, і ви в шоколаді.

«Ви коли-небудь дивилися на карту і думали: Знаєте, чого не вистачає Данії? Більше сонця, пальм і роликових ковзанів. Що ж, у нас є унікальна можливість втілити цю мрію в реальність. Давайте купимо Каліфорнію у Дональда Трампа!», – зазначається а сайті.

Скільки коштів вже вдалося зібрати – не повідомляється. Однак петицію про приєднання штату Каліфорнія до Данії підписали понад 198 тис. осіб.

Автори ініціативи вважають, що Трамп “не є шанувальником Каліфорнії”, та додають, що політик неодноразово називав цей штат найбільш спустошеним регіоном країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що хоче отримати контроль над найбільшим островом у світі з міркувань безпеки. Він стверджував, що населення Гренландії воліло б бути частиною США.

Водночас, згідно з останніми опитуваннями, 85% населення самокерованої арктичної території не хочуть бути частиною США.