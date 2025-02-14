Стармер: Найважливіше, на мою думку, те, що ми підтримуємо Україну

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що підтримує вступ України в НАТО після заяв адміністрації президента США, де це відкинули як частину "мирного врегулювання" війни.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтервʼю ITV.
Стармер заявив, що його позиція стосовно вступу України в Альянс – "це позиція НАТО".
"Це питання обговорювалося на саміті, який ми провели минулого року у Вашингтоні, де всі члени НАТО погодилися з тим, що шлях України до членства в НАТО має бути незворотнім", – зазначив він.
На питання про те, чи відмовляється Британія від цієї позиції у світлі останніх заяв зі США, британський премʼєр запевнив, що ні.
"Очевидно, ніхто не очікував, що це (членство України в НАТО. – Ред.) настане негайно. Ішлось про шлях, який триватиме певний час", – пояснив він свою позицію.
"Найважливіше, на мою думку, те, що ми підтримуємо Україну, ми ставимо Україну в якомога сильнішу позицію, і що ми гарантуємо – якщо настане припинення воєнних дій – що будь-який мир, який є вкрай необхідним або бажаним, буде справедливим, міцним і тривким", – підкреслив Стармер.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023