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Стармер: Найважливіше, на мою думку, те, що ми підтримуємо Україну

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Британський премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що підтримує вступ України в НАТО після заяв адміністрації президента США, де це відкинули як частину "мирного врегулювання" війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтервʼю ITV.

Стармер заявив, що його позиція стосовно вступу України в Альянс – "це позиція НАТО".

"Це питання обговорювалося на саміті, який ми провели минулого року у Вашингтоні, де всі члени НАТО погодилися з тим, що шлях України до членства в НАТО має бути незворотнім", – зазначив він.

На питання про те, чи відмовляється Британія від цієї позиції у світлі останніх заяв зі США, британський премʼєр запевнив, що ні.

"Очевидно, ніхто не очікував, що це (членство України в НАТО. – Ред.) настане негайно. Ішлось про шлях, який триватиме певний час", – пояснив він свою позицію.

"Найважливіше, на мою думку, те, що ми підтримуємо Україну, ми ставимо Україну в якомога сильнішу позицію, і що ми гарантуємо – якщо настане припинення воєнних дій – що будь-який мир, який є вкрай необхідним або бажаним, буде справедливим, міцним і тривким", – підкреслив Стармер.

Стармер
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