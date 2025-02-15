БЕБ викрило державне підприємство у несплаті податків у великих розмірах

Бюро економічної безпеки викрило державне підприємство у несплаті податку на додану вартість у великих розмірах.

Факти ухилення від сплати податків підтверджений висновками аналітичного дослідження та судової економічної експертизи. Про це повідомила пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.

"В ході досудового розслідування керівник підприємства відшкодував до Державного бюджету майже ₴9,5 мільйона несплаченого ПДВ. Також було упереджено несплату ще понад ₴9,4 мільйона ПДВ за інший період діяльності", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що детективи повідомили фігуранту справи про підозру за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах). До суду скероване клопотання про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво - прокурор Офісу Генерального прокурора.