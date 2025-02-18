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У ДСНС назвали кількість рятувальників, які загинули з початку повномасштабної війни в Україні

100

З початку повномасштабної війни в Україні загинули 100 рятувальників, а ще 430 отримали поранення.

Як пишуть Українські новини, про це в інтерв’ю інформагентству "Укрінформ" розповів Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.

Найбільше загинуло саперів.

"Мінно-вибухові травми мають дуже важкі наслідки, і відновлення після таких поранень дуже складне, довготривале та дороговартісне", – наголосив Голова Служби.

У ДСНС розказали, що крім прямої професійної діяльності сапери мають передавати досвід молодими офіцерам та сержантам.

ДСНС, Даник
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