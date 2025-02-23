Келлог: Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США

Президент України Володимир Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США, заявив спецпредставник президента США з питань України та рф Кіт Келлог.

"Президент США хоче миру і відданий йому. Його лідерство приведе мир до нього. Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США і необхідність покласти край цій війні міцним мирним врегулюванням", - написав він у Х в ніч на неділю.

Келлог також зазначив, що мав "чудову бесіду" з президентом Польщі Анджеєм Дудою.