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Келлог: Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США

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Президент України Володимир Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США, заявив спецпредставник президента США з питань України та рф Кіт Келлог.

"Президент США хоче миру і відданий йому. Його лідерство приведе мир до нього. Зеленський розуміє критичний характер економічної угоди зі США і необхідність покласти край цій війні міцним мирним врегулюванням", - написав він у Х в ніч на неділю.

Келлог також зазначив, що мав "чудову бесіду" з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зеленський, Келлог
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