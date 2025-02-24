Польська євролепутатка: Допомога Україні "коштує грошей"

Депутатка Європарламенту від польської антиукраїнської партії "Конфедерація" Анна Брилка заявила, що допомога Україні "коштує грошей", і що Польща повинна була отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Onet.
Брилка виступала в ефірі радіо ZET, де розгорнулася дискусія навколо війни в Україні та допомоги, яку надає Польща. Брилка заявила, що нинішні дії Дональда Трампа зумовлені очікуванням оплати за надану Україні допомогу. За її словами, в обмін на гарантії безпеки американці очікують доступу до рідкоземельних металів.
На запитання, чи не є це неоколоніалізмом, Брилка відповіла, що ні. Вона підкреслила, що мова йде про обумовленість надання допомоги.
"Допомога коштує грошей", – сказала Брилка. У цьому контексті вона підкреслила, що від самого початку повномасштабного вторгнення Польща, надаючи допомогу Києва, повинна була зі свого боку отримати від України "гарантію повернення" наданої допомоги.
Брилка висловила думку, що економічна присутність США є гарантією безпеки України.
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