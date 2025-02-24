Умєров: 96% нашого виробництва дронів купуються або виробляються в Україні

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, 96% дронів купується або виробляється в Україні.
Про це очільник Міноборони заявив під час форуму Україна. Рік 2025 в Києві.
«96% нашого виробництва дронів купуються або виробляються в Україні», – сказав Рустем Умєров.
За словами міністра, Україна вклала 55% української безпекової допомоги, а решта – від партнерів. Тому Україні дуже важливі прямі інвестиції, й уряд їх підвищує.
«Фінансування йде від наших партнерів пряме, ми створюємо спільні проєкти з ними й створюємо нові альянси. Створюємо максимальні можливості для того, щоб у нас формувалася зона ураження, яка унеможливила нам просування ворога. Працюємо над тим, щоб дати можливість більше виробляти, зробили всі закупівлі. Разом з урядом працюємо, щоб ми залишалися номером один у світі у дронах і РЕБах», – наголосив міністр Умєров.
Умєров також повідомив, що на сьогодні Україна створила вісім коаліцій за напрямками в різних доменах, а також розробила дорожні карти до 2027 року.
«Наші спроможності виробництва наразі на $20-25 млрд. Ми інвестуємо половину з цього. Працюємо над тим, щоб партнери вкладали гроші в нашу спроможність», – додав міністр оборони.
За його словами, за останні три роки 55% безпекової допомоги України прийшло від українців, решта – від партнерів.
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