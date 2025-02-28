Мінрозвитку: В Україні запроваджено автоматизовану систему перевірки сплати штрафів

В Україні запроваджено автоматизовану систему перевірки сплати штрафів, накладених “Укртрансбезпекою” на іноземних комерційних перевізників, які порушили правила при перетині кордону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій України.

Йдеться про механізм, що дозволяє митній службі виявляти несплачені штрафи іноземними перевізниками при виїзді їхніх автомобілів з України. Для того, щоб виїхати, іноземні перевізники повинні погасити ці штрафи.

Такі ж механізми працюють на територіях сусідніх з Україною держав щодо іноземних перевізників, зокрема українських.

В міністерстві повідомляють, що нововведення повноцінно працює вже тиждень – починаючи з 20 лютого. За цей час іноземними перевізниками було сплачено штрафів на майже 6,9 мільйонів гривень. Мова про 755 штрафів. Цей перелік включає штрафи складені у 2024 році.

Загалом, минулого року іноземним перевізникам було виписано 3237 штрафів на загальну суму 21,6 мільйона гривень за різні порушення. Проте, фактично сплачено було лише половину з них – 11,7 мільйона гривень.