У Генштабі назвали орієнтовну кількість військовозобов'язаних, яким необхідно повторно пройти ВЛК

Орієнтовна кількість військовозобов'язаних, яким необхідно повторно пройти медичне переобстеження складає півтора мільйони осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

В Генштабі нагадали, що парламентарі продовжили термін проведення повторного медичного огляду для громадян України, які були визнані "обмежено придатними до військової служби" до 5 червня 2025 року.

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