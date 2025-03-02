Уряд Британії: Перший транш позики розміром у 2,26 мільярда фунтів надійде в Україну вже наступного тижня

Перший транш позики загальним розміром у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США), міждержавна угода щодо якої була підписана між Великою Британією та Україною у суботу, надійде в Україну вже наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті британського уряду.

"Кредит буде повністю спрямований на військові закупівлі для зміцнення обороноздатності України, а перший транш, як очікується, буде наданий Україні наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом фінансування буде надано трьома рівними щорічними платежами по 752 млн фунтів стерлінгів.

Зазначається, що оголошення про кредитну угоду відбувається на додаток до зобов'язань Великої Британії щодо надання військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів на рік.

"Безпечна та захищена Україна – це безпечна та захищена Велика Британія. Це фінансування зміцнить українські Збройні сили і поставить Україну в найсильнішу з можливих позицій на критичному етапі війни", - заявила канцлерка казначейства Британії Рейчел Рівз.