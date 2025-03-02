Уряд Британії: Перший транш позики розміром у 2,26 мільярда фунтів надійде в Україну вже наступного тижня

Перший транш позики загальним розміром у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США), міждержавна угода щодо якої була підписана між Великою Британією та Україною у суботу, надійде в Україну вже наступного тижня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті британського уряду.
"Кредит буде повністю спрямований на військові закупівлі для зміцнення обороноздатності України, а перший транш, як очікується, буде наданий Україні наступного тижня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом фінансування буде надано трьома рівними щорічними платежами по 752 млн фунтів стерлінгів.
Зазначається, що оголошення про кредитну угоду відбувається на додаток до зобов'язань Великої Британії щодо надання військової допомоги Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів на рік.
"Безпечна та захищена Україна – це безпечна та захищена Велика Британія. Це фінансування зміцнить українські Збройні сили і поставить Україну в найсильнішу з можливих позицій на критичному етапі війни", - заявила канцлерка казначейства Британії Рейчел Рівз.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023