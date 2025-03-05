У НБУ розповіли, скільки вдалося залучити коштів від розміщення ОВДП у 2025 році

За даними Депозитарію Національного банку України, упродовж двох місяців 2025 року уряд залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах 45,6 млрд грн та 255,0 млн дол. США (усього понад 56 млрд грн).

Про це повідомив НБУ.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 59,5 млрд грн та 353,3 млн дол. США.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 28 лютого 2025 року Уряд України на первинних аукціонах залучив 1,1трлн грн, 8,6 млрд дол. США та 2,5 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 734, 3 млрд грн, 9 млрд дол. США та 2,2 млрд євро.

За даними НБУ, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у лютому, становила в гривні 16,95% річних, у доларах США – 4,60% річних. ОВДП, номіновані в євро, в лютому не розміщувалися.

Минулого місяця було посилено можливості здійснення Мінфіном активних операцій з метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом: Національний банк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів з розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

У Нацбанку зазначили, що найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками – первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 березня 2025 року він становив:

103,3 млрд грн, або 31,5% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП;

1,7 млрд дол. США, або 62,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;

353,0 млн євро, або 62,8 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 березня 2025 року становив 190,9 млрд грн в еквіваленті порівняно з 101,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 березня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,9 раза.