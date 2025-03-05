Мельничук: Міністерство національної єдності отримало кошти на програму фінансування заходів з підтримки українців за кордоном

Кабінет міністрів передав кошти Міністерству національної єдності на нову бюджетну програму, яка передбачає фінансування заходів щодо підтримки українців за кордоном та допомогу у їхньому поверненні.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у вівторок, 4 березня.
За словами Мельничука, йдеться про суму у понад 150 млн гривень.
«Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» у сумі 150 млн 28,7 тис. гривень Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму», – написав він.
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