Мельничук: Міністерство національної єдності отримало кошти на програму фінансування заходів з підтримки українців за кордоном

Кабінет міністрів передав кошти Міністерству національної єдності на нову бюджетну програму, яка передбачає фінансування заходів щодо підтримки українців за кордоном та допомогу у їхньому поверненні.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у вівторок, 4 березня.

За словами Мельничука, йдеться про суму у понад 150 млн гривень.

«Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» у сумі 150 млн 28,7 тис. гривень Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму», – написав він.