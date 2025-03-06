Голова ДПСС: Мінфіну доведеться виділити з бюджету 15 млн грн на компенсацію за незаконно накладені штрафи

Міністерству фінансів, можливо, доведеться виділити з бюджету 15 млн грн на компенсацію бізнесу за незаконно накладені Держпродспоживслужбою (ДПСС) штрафи за результатами позапланових перевірок про дотримання законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
Про це під час пресконференції заявив голова ДПСС Сергій Ткачук.
«Якщо будуть відповідні рішення суду, по яких раніше сплатили кошти, а зараз будуть стягуватись, вони будуть попадати в органи казначейства, ну і звичайно по КФК видатків відповідних, якщо Мінфін виділить, ми будемо відшкодовувати. Ми рішення судів виконуємо», - сказав він.
Нагадаємо, у 2022-2024 ДПСС наклала на підприємців на 16 млн грн штрафів при здійсненні позапланових перевірок за дотриманням антитютюнового та рекламного законодавства в частині тютюнових виробів.
Загалом, за наданою самою ДПСС інформацією, бізнес уже успішно оскаржив справи про накладення штрафів та відшкодування близько 1 млн грн.
Разом з тим, Верховний суд на початку 2025 року видав постанову, що дає підстави для перегляду вже «закритих» судових справ, у яких бізнес оскаржував штрафи ДПСС.
У такій ситуації бізнес має всі шанси виграти суди і в такому випадку з бюджету необхідно буде повернути понад 15 млн грн.
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