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Сирський: Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив кількість втрат росіян від початку 2025 року.

Про це йдеться у дописі головкома на його сторінках у соцмережах.

За його словами, лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб.

«Дякую українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі і непохитну віру в нашу Перемогу!», - додав Сирський.

Сирський
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