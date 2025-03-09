Єрмак обговорив з представником Британії умови, за яких буде можливим припинення вогню в Україні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі у Києві з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом обговорили перші кроки плану для досягнення справедливого й тривалого миру, а також умови, за яких буде можливим припинення вогню.

Про це повідомляє сайт Офісу Президента, передає Укрінформ.

Зустріч відбулася у продовження спільної роботи з партнерами над планом для досягнення справедливого й тривалого миру і напередодні зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії.

Зокрема, йшлося про перші кроки, які Президент України Володимир Зеленський запропонував на засіданні Європейської Ради у Брюсселі. Це тиша в небі та на морі: припинення атак на енергетичну й цивільну інфраструктуру та морських військових операцій, а також звільнення полонених.

Очільник ОП також поінформував про пропозиції Франції та країн Північної Європи і Балтії.

Крім того, Єрмак і Пауелл обмінялися думками про ключові питання на шляху до наближення миру: гарантії безпеки, умови, за яких буде можливим припинення вогню та збереження санкцій проти рф.

Окрему увагу приділили збільшенню військової та фінансової підтримки України і європейському оборонному потенціалу.

Очільник Офісу Президента подякував Великій Британії за продовження оборонної підтримки та наголосив на тому, що важливо збільшити обсяг цієї допомоги, зокрема для фінансування виробництва БПЛА в Україні та Європі.