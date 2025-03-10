Більшість мешканців Польщі проти відправлення військ в Україну, - опитування

86,5% мешканців Польщі виступають проти відправлення військ в Україну. Як інформує «Главком», про це свідчить опитування компанії United Surveys для видання Wirtualna Polska.
Так, 58,5% респондентів категорично проти такого рішення, 28% відповіли, що «скоріше проти».
8,4% респондентів відповіли на питання ствердно. Відповідь «безумовно так» дали 0,8% респондентів, «скоріше так» – 7,6%, 5,1% респондентів відповіли «не знаю/важко сказати» – зазначили автори дослідження.
Повідомляється, що відповіді виборців усіх угруповань з цього питання виявилися узгодженими. Серед виборців керівної коаліції (Громадянська коаліція, Ліві, Третій шлях) переважає негативна позиція – 80% опитаних проти відправки польських солдатів в Україну.
У групі виборців керівної коаліції протилежної думки дотримуються 14% респондентів, а 6% опитаних у цій групі дали відповідь «не знаю/важко сказати».
Серед прихильників опозиційних партій («Право і справедливість» та «Конфедерація») 95% виступають проти відправки польських військ в Україну. 60% цієї групи відповіли «точно ні», 30% – «скоріше ні». 3% респондентів цієї групи дотримуються протилежної думки.
Опитування було проведене компанією United Surveys для Wirtualna Polska з 21 по 24 лютого 2025 року. Опитування проводилося за допомогою методу CATI&CAWI на репрезентативній вибірці в 1 000 осіб.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023