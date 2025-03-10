Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Більшість мешканців Польщі проти відправлення військ в Україну, - опитування

119

86,5% мешканців Польщі виступають проти відправлення військ в Україну. Як інформує «Главком», про це свідчить опитування компанії United Surveys для видання Wirtualna Polska.

Так, 58,5% респондентів категорично проти такого рішення, 28% відповіли, що «скоріше проти».

8,4% респондентів відповіли на питання ствердно. Відповідь «безумовно так» дали 0,8% респондентів, «скоріше так» – 7,6%, 5,1% респондентів відповіли «не знаю/важко сказати» – зазначили автори дослідження.

Повідомляється, що відповіді виборців усіх угруповань з цього питання виявилися узгодженими. Серед виборців керівної коаліції (Громадянська коаліція, Ліві, Третій шлях) переважає негативна позиція – 80% опитаних проти відправки польських солдатів в Україну.

У групі виборців керівної коаліції протилежної думки дотримуються 14% респондентів, а 6% опитаних у цій групі дали відповідь «не знаю/важко сказати».

Серед прихильників опозиційних партій («Право і справедливість» та «Конфедерація») 95% виступають проти відправки польських військ в Україну. 60% цієї групи відповіли «точно ні», 30% – «скоріше ні». 3% респондентів цієї групи дотримуються протилежної думки.

Опитування було проведене компанією United Surveys для Wirtualna Polska з 21 по 24 лютого 2025 року. Опитування проводилося за допомогою методу CATI&CAWI на репрезентативній вибірці в 1 000 осіб.

Польща, опитування
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 10 марта 2025
Воскресенье, 9 марта 2025
Суббота, 8 марта 2025
Пятница, 7 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023