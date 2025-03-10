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Колишній президент Румунії: Мета тандему Трамп-путін – капітуляція України

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Колишній президент Румунії Траян Бесеску назвав Дональда Трампа "м'ясником з Білого дому" і заявив, що той послідовно послаблює обороноздатність України, щоб Росія могла безперешкодно завдати удару.

Про це він написав у своєму Facebook, передає "Європейська правда".

Траян Бесеску стверджує, що Дональд Трамп і владімір путін хочуть капітуляції України і відкрити росії доступ до Республіки Молдова і східного флангу Європейського Союзу.

"М'ясник з Білого дому! Безсоромно брешучи, Трамп пояснює світові, що путін не є агресором і що путін хоче миру, саме тому він припинив військову та інформаційну допомогу Україні. Насправді ж, свідомо "М'ясник у Білому домі" послідовно послаблює обороноздатність України, щоб путін міг вдень і вночі завдавати неспровоковані удари по містах та об'єктах критичної інфраструктури. Мета тандему Трамп-путін – капітуляція України. Це відкриває росії доступ до Республіки Молдова та східного флангу ЄС", – заявив він.

Бесеску також стверджує, що Румунія зобов'язана надати Україні необхідні ресурси, щоб сусідня країна могла вести мирні переговори.

"Ми зобов'язані надати Україні необхідні ресурси, щоб країна могла існувати і вести переговори про прийнятний мир. Це буде нелегко, маючи в опонентах братство Трампа і путіна", – заявив експрезидент Румунії.

"Ймовірно, в баченні Трампа MAGA також означає підтримку путіна у вбивстві тисяч беззахисних українців, дітей, жінок і людей похилого віку, під російськими та іранськими бомбами злочинця путіна. MAGA! Так! Але це буде неможливо з Трампом та його зграєю", – додав Траян Бесеску.

Румунія, Бесеску
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