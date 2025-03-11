AP: Більше ніж 30 країн світу візьмуть участь у перемовинах стосовно створення міжнародних сил безпеки для України

Військові представники більше ніж 30 країн світу візьмуть участь у перемовинах, що відбудуться в Парижі, стосовно створення міжнародних сил безпеки для України. Про це повідомив французький військовий чиновник Associated Press, інформує «Главком».

«Такі міжнародні сили будуть спрямовані на те, щоб утримати росію від нового наступу після того, як будь-яке перемир'я в Україні набуде чинності», – пише видання.

Згідно зі словами чиновника, серед учасників будуть країни з Азії та Океанії, які братимуть участь у переговорах дистанційно. AP пише, що міжнародний склад учасників демонструє, наскільки широко Франція та Велика Британія, що спільно працюють над цими планами, розширюють свої мережі, намагаючись створити коаліцію країн, які «здатні та готові» долучитися до зусиль із захисту України у разі припинення вогню.

Французький чиновник також розповів про таємний проєкт цих сил та про паризькі перемовини, на яких цей проєкт обговорюватимуть. Він додав, що ці сили, які планують створити Франція та Велика Британія, будуть мати на меті стримування нового російського наступу після можливого перемир'я.

За словами чиновника, ці сили включатимуть важке озброєння та запаси зброї, які можна буде перекинути протягом кількох годин або днів для допомоги в обороні України у разі нового російського вторгнення. Він також підкреслив, що остаточне рішення про участь у цих силах прийматимуть лідери урядів цих країн.

«У паризьких дискусіях візьмуть участь начальники штабів – або, у випадку Канади, їхні представники – майже з усіх 32 країн-членів військового альянсу НАТО. Три країни НАТО будуть відсутні. Це Хорватія і Чорногорія, які були запрошені, але не відповіли на запрошення, а також Сполучені Штати», – сказав чиновник.

Урядовець пояснив, що США не були запрошені, адже країни Європи хочуть показати, що вони можуть взяти на себе відповідальність за значну частину безпеки для України після припинення вогню. Крім того, на зустрічі будуть присутні начальники штабів Ірландії та Кіпру, а також представник Австрії.