Єдність у ЄЦБ починає давати тріщини через фінансування оборони Європи

Єдність у рядах Європейського центрального банку (ЄЦБ) починає давати тріщини, оскільки нагальна потреба у фінансуванні оборони Європи переважає юридичні та технократичні занепокоєння щодо управління єдиною валютою. Про це інформує Politico.

Суперечка між Трампом та Зеленським змусила лідерів ЄС шукати термінові джерела фінансування оборонних потреб, пише видання.

Через високий рівень заборгованості та обмежені можливості бюджету європейські політики розглядають можливість конфіскації близько 200 млрд євро російських резервів, заморожених у Бельгії. Нині ці кошти використовуються як застава для кредиту G7 у розмірі 50 млрд євро для підтримки України.