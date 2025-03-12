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Сійярто: Фактично через атаку дронів довелося призупинити транспортування нафти у напрямку Угорщини

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що український дрон атакував вимірювальну станцію нафтопроводу "Дружба".

Він є критично важливим для постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

"Фактично через нічну атаку дронів довелося тимчасово призупинити транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини", - сказав Сійярто у відеозверненні.

Він сказав, що розмовляв із заступником міністра енергетики Росії. Той заявив, що ремонтні роботи вже тривають і постачання нафти може відновитися найближчим часом.

Сійярто назвав неприйнятними атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує постачання Угорщини.

"Угорщина не винна у війні між росією та Україною. Угорщина не несе відповідальності за цю війну. Ми досі трималися осторонь цієї війни й надалі хочемо залишатися осторонь. Енергопостачання Угорщини - це питання суверенітету, і ми очікуємо, що всі будуть це поважати", - заявив угорський міністр.

Він поскаржився, що Європейська комісія дала гарантії, що такої атаки не буде, але ці гарантії порушено.

нафта, Угорщина, Сійярто
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