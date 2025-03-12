Міноборони: Уряд змінив порядок надання статусу УБД

Учасники руху опору, які пройшли полон, зможуть отримати статус учасника бойових дій.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.
"Уряд змінив порядок надання статусу УБД за ініціативи Міноборони. Тепер його можуть отримати звільнені з полону особи руху опору, яких залучали Сили спеціальних операцій ЗСУ, крім тих, хто здався добровільно", - зазначили у міністерстві.
У прес-службі також повідомили, що зі складу спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД, виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Окрім того, до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, але й військовослужбовці.
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