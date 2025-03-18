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В НБУ розповіли, як змінилася ситуація з проблемними кредитами після введення нових правил обліку

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Перехід українських банків на європейські підходи до оцінки непрацюючих активів не призвів до значного зростання рівня проблемних кредитів (NPL).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 лютого 2025 року їх частка в банківському секторі становила 30,5%, що лише на 0,2 в. п. більше, ніж місяцем раніше.

Основною причиною цього незначного зростання став статистичний ефект від нових правил обліку. Зокрема, до NPL тепер включають:

Придбані або створені знецінені активи – вони додали 13,9 млрд грн (1,1% кредитного портфеля).

Реструктуризовані активи, що знову стали проблемними, – ще 0,8 млрд грн (0,1% кредитного портфеля).

Водночас банки отримали можливість не включати до NPL окремі дефолтні кредити, якщо немає потреби в їх урегулюванні. Це зменшило загальний обсяг проблемних активів на 9,6 млрд грн (0,7% кредитного портфеля).

Частка NPL серед корпоративних позик зросла на 0,7 в. п. – до 39,6%, а серед кредитів населенню майже не змінилася (15,6%).

У державних та іноземних банках рівень NPL залишився майже незмінним, тоді як у приватних банках він продовжує знижуватися. Без урахування старих боргів "ПриватБанку" та проблемних кредитів минулих років, частка NPL у системі становить 18,9% (у державних банках – 25,3%).

Додамо, частка непрацюючих кредитів в банківському секторі на 1 січня 2025 року знизилася до 30,3%, що на 7,1 відсоткового пункту менше, ніж на 1 січня 2024 року. Обсяг NPL за 2024 рік зменшився на 29,1 млрд грн і склав 393,2 млрд грн.

НБУ, NPL, кредити
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