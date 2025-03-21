Стармер: Ми працюємо швидко, оскільки не знаємо, чи буде укладено угоду між росією та Україною

Важливо, щоб Британія і її союзники могли негайно відреагувати в разі укладення мирної угоди між росією та Україною.
Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час візиту на об'єкт із виробництва ядерних підводних човнів, передає Reuters.
Того дня у Британії відбувалася зустріч військових посадовців десятків країн для обговорення планів щодо можливої миротворчої місії в Україні.
«Наші плани зосереджені на забезпеченні безпеки українського неба, моря та кордонів, а також на співпраці з українцями», — сказав Стармер.
Глава британського уряду наголосив, що «ми працюємо швидко, оскільки не знаємо, чи буде укладено угоду».
«Я, безумовно, сподіваюся на це, але якщо вона відбудеться, вкрай важливо, щоб ми могли відреагувати негайно», - додав Стармер.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023